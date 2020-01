Nguyen Thien Nhan, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, lors de la rencontre entre dirigeants municipaux et intellectuels-entrepreneurs vietnamiens à l'étranger, en avril 2019. Photo: CPV

Hanoï (VNA) - Une rencontre réunissant des Vietnamiens résidant à l’étranger (Viet Kieu) à l’occasion du Tet Nguyen Dan ou Fête du Nouvel An lunaire se tiendra le 13 janvier dans la mégapole du Sud, selon le Comité chargé des Vietnamiens d’outre-mer pour Hô Chi Minh-Ville.Il s'agit d'une activité culturelle annuelle de la ville afin d'exprimer l'affection, le respect et l'intérêt des dirigeants municipaux pour les Viet Kieu.Lors de cette rencontre, les dirigeants municipaux écouteront les avis des Vietnamiens d'outre-mer pour édifier une Hô Chi Minh-Ville «civilisée, moderne, de bonne qualité de vie et tissant des liens affectifs entre les habitants».Phung Cong Dung, président du Comité chargé des Vietnamiens d’outre-mer pour Hô Chi Minh-Ville, a déclaré qu'il est prévu qu'environ 900 Viet Kieu de 25 pays et territoires à travers le monde assisteront à la réunion.A cette occasion, des collectifs et individuels vietnamiens d'outre-mer seront distingués pour leurs contributions au développement de la ville et de l'ensemble du pays.En marge de la rencontre se dérouleront de nombreuses activités telles qu’exposition sur les activités et réalisations remarquables de la mégapole du Sud dans divers domaines; un échange sur le thème «Le compagnon des expatriés dans le développement municipal»; un programme artistique; la présentation de la cuisine vietnamienne…Du 23 janvier au 8 février, le Comité chargé des Vietnamiens d’outre-mer pour Hô Chi Minh-Ville organisera des activités artistiques en Hongrie, en Suède, en Belgique et dans les provinces du nord-est de la Thaïlande. Les expatriés ne pouvant rentrer au pays pourront revivre l'atmosphère du Têt traditionnel. Il s’agira aussi d’une occasion d'échanger et de resserrer les liens au sein de la communauté ainsi que de contribuer à préserver l'identité culturelle nationale. - CPV/VNA