Conférence de presse pour présenter le Forum national sur le développement des entreprises technologiques du Vietnam. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère de l'Information et de la Communication organisera le 9 mai à Hanoï le premier Forum national sur le développement des entreprises technologiques du Vietnam, placé sous le thème "Aspiration, vision et orientation de développement pour un Vietnam puissant".



Cette information a été donnée lors d'une conférence de presse tenue le 6 mai à Hanoï.



Ce forum devra stimulera le développement de l'écosystème technologique afin de faire du Vietnam une puissance en matière de technologies.



En 2018, l'industrie des technologies de l'information et de la communication (TIC) a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 98,9 milliards de dollars, soit une croissance de 8%. Ce secteur a contribué à hauteur de près de 50.000 milliards de dongs au budget d'État et créé des emplois à plus d'un million de travailleurs.



Le forum devrait attirer un millier de délégués dont des dirigeants du gouvernement, des représentants de nombreux ministères, organes, localités, entreprises technologiques vietnamiennes et étrangères, ainsi que des experts.



En marge du forum, aura lieu une exposition présentant des produits et solutions technologiques conçus et fabriqués par des entreprises vietnamiennes. -VNA