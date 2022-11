Des artistes de l'Opéra et Ballet national du Vietnam. Photo : VNA

Hanoï, 2 novembre (VNA) - Un concert intitulé "Une messe pour la paix" aura lieu les 12 et 13 novembre à l'Opéra de Hanoï avec la participation de 200 artistes de l'Opéra et Ballet national du Vietnam (VNOB) et d'autres chœurs internationaux, a annoncé le 2 novembre le VNOB.Selon un représentant de la VNOB, le monde a connu de nombreuses difficultés et douleurs dues aux épidémies et aux catastrophes, la "paix" est donc devenue encore plus précieuse et le théâtre a voulu organiser les concerts pour espérer un avenir meilleur.« Une messe pour la paix » est une œuvre du compositeur gallois Karl Jenkins. La pièce est sortie en 2000 et a été interprétée par des orchestres et des chœurs du monde entier mais n'a jamais été mise en scène au Vietnam.L'œuvre s'ouvre sur le son d'un tambour de marche solennel, suivi de mélodies tristes et tragiques sur le sacrifice et la perte des victimes de catastrophes. Il se termine par le son de nouveaux départs et d'aspirations à la paix pour les peuples de par le monde.Le directeur du VNOB, Phan Manh Duc, a déclaré "Une messe pour la paix" est un grand événement, louant la paix et le désir des gens de vivre dans le bonheur, par conséquent, malgré de nombreuses difficultés telles que les ressources humaines, l'expertise, l'équipement, le temps de pratique et la langue, les artistes essaient pour faire du travail un succès en tant que message commun sur un avenir meilleur.Il a également déclaré que pour la première fois, l'événement verra la présence de quatre autres chœurs internationaux au Vietnam, dont le chœur interna tional Hanoi Voices, l’Ecole internationale de Hanoi Concordia, le choeur V-Art et l’Ecole Hanoi Erato. - VNA