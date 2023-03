Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Quatre expositions internationales spécialisées dans les industries de la peinture (Coatings Expo Vietnam), du papier (Paper Vietnam), du caoutchouc (Rubber and Tyre Vietnam) et du plastique (Plastech Vietnam) se tiendront à Hô Chi Minh-Ville du 14 au 16 juin prochain.

Cette nouvelle a été publiée par Nguyên Ba Vinh, directeur de Services d'exposition et de publicité Minh Vi (VEAS), lors d'une conférence tenue le 28 mars à Hô Chi Minh-Ville.

L'événement verra la participation de 230 entreprises venues de 20 pays et territoires et prévoit d'accueillir environ 8.000 visiteurs vietnamiens et internationaux.

Selon Luu Hoàng Ngoc, directeur adjoint du Département chimique du ministère de l'Industrie et du Commerce, les quatre industries de la peinture, du papier, du caoutchouc et du plastique sont considérées comme des industries de vente au détail qui soutiennent de nombreuses industries différentes.

Les quatre expositions joueront le rôle de passerelle, permettant aux entreprises de s'informer des nouvelles techniques et technologies, d'échanger autour des produits, et de chercher des opportunités d'élargissement de leurs débouchés, a-t-il ajouté. -VNA