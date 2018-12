Des visiteurs admirent des fleurs de cerisier sur l'îlot au milieu du lac Pa Khoang (district de Dien Bien, province de Dien Bien). Photo : VNA

Dien Bien (VNA) - Le 10 décembre, le Comité populaire du district de Dien Bien, en coordination avec le Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de la province de Dien Bien (Nord), a organisé une conférence de presse sur la 2e édition de l’événement "Fleurs de cerisier - Pa Khoang - Dien Bien".



Selon le comité d'organisation, cet événement à entrée gratuite aura lieu du 11 au 13 janvier 2019 sur un îlot au milieu du lac Pa Khoang, commune de Pa Khoang, district de Dien Bien.



Outre la cérémonie d'ouverture, une série d'activités sera organisée dont des expositions culturelles et artistiques, des festivals folkloriques, des jeux, un marché agricole, un espace de gastronomie du nord-ouest, un programme de dégustation du thé japonais, une fête du saké (alcool de riz japonais) et du Mông Pê (alcool de maïs de l’ethnie Mông). Un spectacle présentant les cultures des ethnies de Dien Bien et la culture japonaise aura lieu devant le Monument de la victoire de Dien Bien Phu.



Selon Nguyen Huu Khoi, président du Comité populaire du district de Dien Bien, également président du comité d'organisation, le nombre de cerisiers pouvant fleurir à l'occasion de la manifestation sera trois fois plus élevé qu'à la première édition tenue en 2018



L’événement “Fleurs de cerisier - Pa Khoang - Dien Bien” s'est en effet tenu pour la première fois en janvier 2018, dans le but de présenter la beauté des fleurs de cerisier (Sakura en japonais), symboles du Japon. En outre, il s'agit d'une bonne occasion pour Dien Bien de valoriser ses potentialités touristiques, contribuant à développer la zone touristique de Pa Khoang - Muong Phang et à faire de l'îlot Hoa (îlot des fleurs) une destination attrayante pour les touristes.



Le prochain événement donnera le coup d'envoi à de nombreuses activités de célébration du 65e anniversaire de la victoire de Dien Bien Phu, du 110e anniversaire de l’établissement de la province de Dien Bien et du 70e anniversaire de la fondation de l’organisation provinciale du Parti. -VNA