Photo : Vietnam News

Hanoï (VNA) - Un séminaire international intitulé "Les normes ESG– transformer l’engagement en action" aura lieu le 9 novembre au siège de l'Agence vietnamienne d’Information (VNA) à Hanoï.Les normes ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) promeuvent un comportement d'entreprise socialement responsable. Les investisseurs utilisent les normes ESG pour mesurer la manière dont une entreprise protège l'environnement, gère ses relations avec les travailleurs, les clients et les communautés où elle opère, et emploie une gouvernance d'entreprise transparente et responsable.L'événement vise à créer un forum permettant aux ministères, aux organisations et aux entreprises de discuter des politiques ESG et de partager des connaissances pratiques, ainsi que de se connecter pour réaliser les objectifs de développement durable du Vietnam.Les données de recherche indiquent que non seulement les entreprises vietnamiennes sont de plus en plus conscientes des normes de l'ESG comme moyen d'attirer les investissements étrangers, mais que les consommateurs commencent également à prendre des décisions d'achat basées sur l'engagement de la marque en faveur de l'ESG. Cependant, l’intégration des normes ESG dans le développement des marques se heurte encore à de nombreux défis et difficultés.Le séminaire verra la participation des représentants de ministères, de comités, des secteurs, de dirigeants d'organisations internationales, d'experts économiques et de chefs d'entreprises vietnamiennes et étrangères.Organisé par le journal Vietnam News, le premier journal anglophone du pays, rattaché à la VNA, cet événement se déroulera en deux sessions. L’une sera axée sur les difficultés et les défis de la mise en œuvre des normes de l'ESG au Vietnam et l’autre sur les expériences et recommandations internationales pour insérer ces normes dans les politiques de l’Etat.-VNA