Photo d'illustration: toquoc.vn

Hanoï (VNA) – L'édition de 2022 du programme artistique "Printemps de Truong Sa (Spratleys)" aura lieu le 15 janvier au Centre d'art Au Co à Hanoï.

Ce programme, co-organisé par le Journal en ligne du Parti communiste du Vietnam et le Commandement de la Marine, vise à louer et honorer la volonté, l’aspiration et la détermination des soldats en mission en mer et sur les îles pour défendre la souveraineté maritime et insulaire du pays.

Il s’agit d’une bonne occasion de renforcer la solidarité entre la population et les soldats en mission en mer et sur les îles ainsi que d’honorer leurs sacrifices et contributions à la défense nationale.

Le programme artistique sera retransmis en direct sur les chaînes de la Télévision nationale du Vietnam (VTV), de la Télévision de l'Armée populaire du Vietnam et sur le Journal en ligne du Parti communiste du Vietnam. -VNA