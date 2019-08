Hanoi, 14 août (VNA) - Le salon international de l'aviation au Vietnam (Vietnam International Aviation Expo - VIAE 2019) aura lieu fin novembre dans l’arrondissement de Thu Duc, Ho Chi Minh-Ville.

Photo d'illustration

Organisé par l'Association des sciences et technologies de l'aviation du Vietnam (VAAST) et la société Gk Wintron, le salon devrait comporter 400 stands, répartis sur une superficie de 10.000 m², et attirer 20.000 visiteurs. Il s’agira du premier salon aérien international au Vietnam.Selon les organisateurs, l'événement comprendra la présentation d'équipements technologiques, de produits industriels auxiliaires, d'équipements intérieurs et extérieurs d'aéronefs... de fabricants nationaux et étrangers. Parallèlement, des experts internationaux partageront leurs points de vue lors de séminaires sur les techniques, le commerce et les services aériens."Le monde compte environ 15.000 entreprises de fabrication et de services dans le secteur de l'aviation et le Vietnam entretient des relations avec 15% d'entre elles. Les 85% restants ne nous ont pas encore présenté de produits ni de solutions. Cet évènement leur permet de mieux comprendre le marché vietnamien et ses attentes", a déclaré Luong Thi Xuan, directrice de GK Wintron.En 2020, l’aviation civile vietnamienne aura 65 ans. Ces dernières décennies, elle a connu un développement fulgurant, avec désormais 10 aéroports internationaux et 12 nationaux. Le marché du transport aérien a enregistré une forte croissance, de plus de 16% par an soit au-dessus de la moyenne régionale. - CPV/VNA