Hanoi (VNA) - Le Forum socioéconomique du Vietnam de 2023 aura lieu le 19 septembre prochain à Hanoï, ont annoncé dimanche, 17 septembre, le bureau et la Commission économique de l’Assemblée nationale.

La conférence de presse sur le Forum socioéconomique de 2023 | Photo: VGP

Placé sous le thème "Renforcer les capacités endogènes, créer une motivation pour la croissance et le développement durable", ce Forum socioéconomique est un événement annuel de l’Assemblée nationale. Lors des deux premières éditions, il a retenu une attention particulière de la part des électeurs, des entreprises vietnamiennes et étrangères.



L’édition de 2023 se focalisera sur les défis majeurs, mais aussi sur les opportunités à saisir dans la nouvelle conjoncture économique. Une session plénière et deux débats thématiques sont prévus. Les sujets de débats sont respectivement «Renforcer la résilience et fluidifier les ressources pour soutenir les entreprises», et «Améliorer la productivité et assurer la sécurité sociale dans la nouvelle conjoncture».

Une table ronde de haut niveau intitulée «Renforcer les capacités endogènes et créer les moteurs de croissance pour le développement durable» aura également lieu.

Ce forum devra réunir 400 délégués en présentiel au Centre national des conférences. Plusieurs académiciens et chercheurs internationaux participeront en distanciel. - VNA