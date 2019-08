Hanoi, 17 août (VNA) - Le 1er Forum de connexion touristique entre Hô Chi Minh-Ville et treize villes et provinces du delta du Mékong aura lieu les 4 et 5 septembre au Centre des foires et expositions internationales de Saïgon, dans le 7e arrondissement, et à Vinpearl Luxury Landmark 81, arrondissement de Binh Thanh, à Hô Chi Minh-Ville.

Le village des fleurs de Sa Dec, ville de Sa Dec, province de Dông Thap, fait partie des destinations touristiques du delta.

C’est ce qui ressort d’un point presse tenu le 14 août par le Service municipal du tourisme. Une large palette d’activités est prévue dont une conférence de haut niveau sur la connexion et le développement du tourisme entre la mégapole du Sud et treize villes et provinces du delta, une conférence d’appel à investissements dans les infrastructures culturelles, sportives, touristiques et de divertissements, un colloque de connexion et de développement de produits et services touristiques, une exposition de photos sur les projets en attente de capitaux d’investissement, des destinations touristiques, des spécialités locales et un gala dîner sur le thème "Saveur et couleurs vietnamiennes".Aube au marché flottant de Cai Rang, province de Cân Tho, une destination incontournable pour les touristes internationaux.Lors du point presse, Bui Ta Hoàng Vu, directeur du Service municipal du tourisme, a souligné que ce forum témoigne des forts liens dans le tourisme entre la mégapole du Sud et les villes et provinces du delta.Ce forum sera également l’occasion pour les professionnels, gestionnaires et investisseurs de débattre des trois questions majeures que sont la promotion de l’investissement dans les infrastructures touristiques, échanges de produits et services touristiques ainsi que valorisation des enseignes touristiques de la région. - CVN/VNA