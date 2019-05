Le Festival international des enfants de la VTV 2019 aura lieu du 26 mai au 3 juin. Photo d'illustration : VTV

Hanoï (VNA) – La 4e édition du Festival international des enfants de la VTV (Vietnam Television) aura lieu du 26 mai au 3 juin à Vinpearl Land Nha Trang, province de Khanh Hoa (Centre), a annoncé le comité organisateur lors d’une conférence de presse consacrée au Festival tenue le 21 mai à Hanoï. .

Organisé annuellement à l’occasion de la Journée de l’enfance (1er juin), l’événement de cette année réunira des enfants de huit pays que sont la République de Corée, l’Indonésie, la Russie, la Thaïlande, les Philippines, le Sri Lanka, la Chine et le Vietnam.

Placé sous le thème « Couleurs culturelles du monde entier », le Festival international des enfants de la VTV 2019 a pour but d'aider les enfants à s'orienter vers les beautés culturelles de leur pays natal, et à préserver les traits culturels du pays, ainsi qu'à les aider à découvrir la richesse et la diversité culturelle des autres nations du monde.

La manifestation comprendra de nombreuses activités qui aideront les participants à découvrir des expériences culturelles dans l’ancienne cité de Hôi An telles que le "ao dài" (tunique traditionnelle vietnamienne), visiter des anciennes maisons, rencontrer des artisans locaux, ...

En particulier, le 31 juin, la soirée de gala « Couleurs culturelles du monde entier » offrira au public les performances artistiques spéciales des enfants de différentes délégations des pays participants ainsi que celles du pays hôte. Cet événement sera retransmis en direct sur la chaîne VTV1. -VNA