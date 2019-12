Hanoi, 11 décembre (VNA) - «More Music, Less Plastic» est le thème du festival international de la musique “Hò dô” 2019 (HOZO) qui aura lieu du 13 au 15 décembre à Hô Chi Minh-Ville, selon le Département municipal de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Photo d'illustration : hcmcpv.org.vn

Ce festival fait partie du plan d’investissement stratégique de Hô Chi Minh-Ville visant à développer le secteur culturel et de loisirs de la ville pour la période 2020-2030.Une bonne occasion pour proposer une variété de spectacles allant du jazz et de la pop à la musique traditionnelle, de diffuser dans le monde la valeur de la musique et de la culture nationales.Dans le cadre de ce festival, sont aussi prévus des échanges culturels entre artistes de différents pays, des séminaires sur les tendances de la musique dans le monde et de celle du Vietnam dans le contexte de révolution industrielle 4.0 et d’intégration internationale. -CPV/VNA