Photo : hvnclc.vn

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le festival "Essence d'épices vietnamiennes" aura lieu du 28 avril au 1er mai à Ho Chi Minh –Ville.

Organisé par l'Association des entreprises des produits vietnamiens de haute qualité, l’Association de l'alimentation et des produits alimentaires de Ho Chi Minh-Ville (FFA), en collaboration avec des unités connexes, ce festival vise à honorer les épices vietnamiennes de toutes les régions du pays et à aider les jeunes, les entreprises et les chercheurs à accéder aux dernières informations sur les épices vietnamiennes.

Au festival, on va présenter des épices de chaque région, mettre à jour les cartes régionales des épices, les indications géographiques, etc sur une vingtaine de stands des entreprises opérant dans le secteur des denrées alimentaires et d’épices.

En particulier, à cette occasion, des épices à indications géographiques et des produits dans le cadre du programme «À chaque commune son produit» (OCOP) seront également présentés aux visiteurs. Dans le cadre de ce festival, il y aura des échanges pour promouvoir l’exportation des épices vietnamiennes à l'étranger. -VNA