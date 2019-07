Hanoï (VNA) - Le Festival de musique ASEAN-Japon, qui se déroulera le 28 juillet en soirée à Hanoï, sera retransmise en direct sur la chaîne VTV1 de la Télévision nationale du Vietnam.

Ce festival, organisé par la Télévision nationale du Vietnam, le Centre d’Asie, le Fonds d’échanges internationaux, des ministères et organes vietnamiens et aussi l’ambassade du Japon et des pays de l’ASEAN au Vietnam, voit la participation de stars de la musique venus des pays de l’ASEAN et du Japon.

C’est la première fois qu’un tel festival musical est organisé au Vietnam. C’est l’une des initiatives du Premier ministre japonais Shinzo Abe concernant la « Journée ASEAN-Japon », convenue avec les chefs d’Etat des pays de l’ASEAN lors du Sommet ASEAN-Japon 2018.

Ce festival a été monté par la section musicale de la Télévision nationale du Vietnam et l’ambassadeur spécial Vietnam-Japon, Sugi Ryotaro. -VNA