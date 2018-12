L'affiche de l'événement. Photo : VTV

Hanoï (VNA) - Le festival culinaire français «Balade en France» sera organisé du 14 au 16 décembre sur l'esplanade Ly Thai To, au cœur de Hanoï.



Cette information a été donnée par l’ambassadeur de France au Vietnam, Bertrand Lortholary, lors d’une conférence de presse tenue le 11 décembre à Hanoï.



Organisé au Vietnam depuis neuf ans, il s’agit de la première fois que ce festival aura lieu dans la capitale vietnamienne.



La Balade en France 2018 est une revue des activités organisées dans le cadre des célébrations du 45e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la France (1973-2018) et du 5e anniversaire de l’établissement du partenariat stratégique bilatéral (2013-2018), organisées par l'ambassade de France au Vietnam, le ministère français de l'Agriculture et de l'Alimentation et le Comité populaire de Hanoï.



L’ambassadeur Bertrand Lortholary a souligné que la manifestation aurait pour but de présenter au public vietnamien des spécialités, des chefs-d'œuvre culinaires, des activités culturelles et divertissantes françaises.



Plus de 60 stands avec des produits français de grande renommée seront établis au festival, où les visiteurs pourront déguster des plats français, tester des produits technologiques, cosmétiques et des meubles de ce pays européen.





La conférence de presse sur le festival s'est tenue le 11 décembre à Hanoï. Photo : VTV

Les visiteurs auront également l’occasion d’être fascinés par un festival de musique française faisant intervenir des artistes vietnamiens et français, de découvrir les arts de rue français, d’apprendre à cuisiner avec des chefs français, de regarder des célèbres films d'animation de la France, d’assister à des expositions de photos et de caricature, et de participer à des activités de protection de l'environnement.



Auparavant, le festival avait été organisé à Ho Chi Minh-Ville les 1er et 2e décembre, attirant environ 4.000 visiteurs. -VNA