Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La province côtière de Binh Thuan (Centre) accueillera le deuxième Festival international de la photographie du Vietnam 2023, selon le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.Le Festival fait partie d'un projet d’édification et de promotion de la marque nationale pour la photographie vietnamienne pour la période 2020-2030.Il vise également à promouvoir de belles images du Vietnam et ses habitants et à renforcer les échanges internationaux à travers des activités liées à la photographie.Le deuxième "Festival international de la photographie du Vietnam" devrait diversifier les activités de l'Année nationale du Tourisme à Binh Thuan 2023 et collecter des photos pour promouvoir le tourisme et la culture de cette localité.A savoir, le premier Festival international de la photographie du Vietnam organisé en 2021, à Ninh Binh (Nord) a attiré près de 1.600 clichés de 98 photographes professionnels et amateurs de 19 pays et territoires.Parmi les clichés envoyés, le comité d’organisation a sélectionné 177 œuvres de 93 photographes à exposer à l'exposition "Le Vietnam à travers l'objectif de photographes internationaux" à Ninh Binh.Les photos exposées reflètent de manière vivante la réalité de la vie et la beauté du pays, des gens et de la culture du Vietnam.- VNA