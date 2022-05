Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le 3e festival de la culture, du sport et du tourisme des zones frontalières Vietnam-Laos aura lieu en septembre prochain dans la province vietnamienne de Dien Bien (Nord).

Cet événement de trois jours contribuera à saluer le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Laos (5 septembre) et le 45e de la signature de leur Traité d'amitié et de coopération (18 juillet).

L'événement verra la participation de neuf provinces vietnamiennes (Dien Bien, Quang Tri, Quang Binh, Son La, Thua Thien - Hue, Thanh Hoa, Nghe An, Quang Nam et Kon Tum), et de 10 provinces lao (Luang Prabang, Houaphan, Attapeu, Sekong, Xieng Khouang, Borikhamxay, Khammouane, Savannakhet, Saravane et Phongsaly).

Ce festival sera l'occasion de présenter les potentiels et atouts des provinces vietnamiennes à la partie lao. Il contribuera également à renforcer l'amitié et la solidarité traditionnelles, ainsi que la coopération intégrale entre les deux pays.

De nombreuses activités culturelles, sportives et touristiques auront lieu comme défilé de costumes ethniques, spectacles présentés par des troupes des deux pays, exposition de métiers traditionnels, d'outils de travail des ethnies vivant le long de la frontière commune, espace d’exposition de produits culturels et touristiques et d'acquis socio-économiques des localités...-VNA