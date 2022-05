Conférence de presse sur le 18e Festival du tourisme de Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le 18e Festival du tourisme de Ho Chi Minh-Ville, organisé conjointement par le Service municipal du Tourisme et l'Association municipale du tourisme, aura lieu du 14 au 17 mai au parc Le Van Tam dans le 1er arrondissement, a annoncé le comité d'organisation lors d'une conférence de presse tenue le 5 mai.

Organisé parallèlement aux 31es Jeux sportifs d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31), le festival comprendra une série d'activités multicolores pour stimuler le marché du tourisme et présenter Ho Chi Minh-Ville comme une destination sûre, attrayante et conviviale auprès des touristes vietnamiens et étrangers.

Une vue de la mégapole du Sud. Photo: savills.com

Le festival devra voir la participation de 50 villes et provinces. Les participants présenteront leurs produits et services touristiques uniques, ainsi que leurs avantages et potentiels de développement du tourisme.

De nombreux autres événements sont également prévus dans le cadre du festival, notamment des séminaires, des webinaires avec des blogueurs de voyage, des exposition sur les destinations touristiques et les spécialités régionales du Vietnam. -VNA