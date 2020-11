Hanoi (VNA) - La Semaine de la culture et du tourisme de Binh Lieu 2020 se tiendra du 7 novembre à fin décembre 2020 dans le district frontalier de Binh Lieu, dans la province de Quang Ninh (Nord-Est).

Le district de Binh Lieu, province de Quang Ninh . Photo: Congthuong

Le but est de promouvoir la belle terre de Binh Lieu , ses habitants amicaux, hospitaliers, riches en identité culturelle, d’améliorer la marque des produits touristiques de la localité, contribuant au développement du tourisme et à l’attraction des investisseurs dans le district et la province de Quang Ninh en général.Le point culminant de la semaine sera la cérémonie d’ouverture prévue à 20h le 7 novembre avec un programme artistique spécial.De nombreuses activités intéressantes seront organisées telles que expérience de la récolte du riz sur les champs en terrasses, rituel «Célébrer la saison dorée du riz», reconstitution de la cérémonie de mariage de l'ethnie San Chi, jeux des ethnies minoritaires ou exposition de photos sur les champs en terrasses,…- CPV/VNA