La Journée culturelle, sportive et touristique des ethnies de la région Nord-Ouest se déroulera du 18 au 20 août dans la province de Son La. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Avec pour thème «La préservation et la valorisation des identités culturelles des ethnies de la région Nord-Ouest dans le processus d’intégration et de développement durable du pays », la Journée culturelle, sportive et touristique des ethnies de la région Nord-Ouest se déroulera du 18 au 20 août dans la province de Son La.

Organisée par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en collaboration avec le Comité populaire de la province de Son La, cette fête verra la participation d’artistes et sportifs des huit provinces de Hoa Binh, Son La, Diên Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bai, Phu Tho et Hà Giang.

Cette fête vise à promouvoir les valeurs culturelles des des ethnies de la région du Nord-Ouest et le potentiel touristique de la région et à attirer davantage d'investissements dans le secteur du tourisme.

Cette fête vise à mettre en valeur les bonnes traditions culturelles minorités ethniques du Nord-Ouest. Photo: VNA



Au programme, des fêtes traditionnelles, des expositions de photos sur ces huit provinces, un défilé de costumes traditionnels des ethnies, une foire commerciale, des compétitions sportives, des jeux populaires…

Le Nord-Ouest est réputé pour la diversité culturelle des ethnies minoritaires qui y vivent. La région abrite les minorités ethniques Thai, H’mông, Tày, Nùng, Dao, Muong, Kho Mu, La Ha, Xinh Mul, Xá, Máng… etc. -VNA