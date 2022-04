Fête nationale de la presse. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La Fête nationale de la presse 2022, ayant pour thème « Solidarité-Professionnalité-Moderne-Humanité », aura lieu du 13 au 15 avril à Hanoï, a annoncé le 6 avril le comité d’organisation.

La cérémonie d’ouverture débutera le 13 avril à 09h00 et sera transmise en direct par la Télévision nationale du Vietnam (VTV) et la radio La Voix du Vietnam (VOV).

La cérémonie de clôture commencera le 15 avril à 15h00 et sera transmise en direct sur la chaîne de la Télévision de Hanoï.

Dans le cadre de la fête, seront organisées de diverses activités dont l’exposition « 100 ans du journal Le Paria », les cérémonies de remise des prix "Couverture impressionnante du journal du Têt", "Interface impressionnante de journal électronique " et "Des émissions de radio et de télévision impressionnantes".

Le vice-président permanent de l'Association des journalistes du Vietnam et chef du Comité d'organisation de la Fête nationale de la presse 2022, Nguyen Duc Loi lors de la conférence de presse le 6 avril. Photo: VNA

La fête composera quatre espaces d’exposition dont une consacrée à des journaux de 63 villes et provinces et des stands des organes de presse principaux tels que l’Agence vietnamien d’information (VNA), VOV et VTV. -VNA