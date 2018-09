La conférence de presse tenue le 24 septembre à l’Institut Goethe Hanoï. Photo : internet

Hanoï (VNA) – La 8e Journée européenne des langues, placée sous le thème « Festival des langues », aura lieu le 29 septembre à l’Institut Goethe de Hanoï, au 56-58, rue Nguyên Thái Hoc.



La nouvelle a été communiquée à l’issue d’une conférence de presse tenue le 24 septembre à l’Institut Goethe.



Dans le cadre de cet événement, de nombreuses activités seront organisées comme des cours de l’apprentissage à titre expérimental de différentes langues européennes, des causeries sur les techniques de communication, des débats sur l’accueil des étudiants étrangers dans des pays européens... Plusieurs livres sur la culture et le tourisme des pays européens seront présentés. Des jeux sont également prévus, promettant aux participants des cadeaux attrayants.



La Journée européenne des langues est organisée annuellement par les membres du Réseau des instituts culturels de l’Union européenne (EUNIC Hanoï), à savoir les ambassades de France, d’Italie et de Pologne, l’Institut Goethe, le British Council, l’Institut Aula Cervantes (Espagne), l’Institut français de Hanoï (Espace) et la Délégation Wallonie-Bruxelles.

Cet événement est l’occasion de sensibiliser le public vietnamien à l’importance de l’apprentissage des langues, de promouvoir la diversité non seulement linguistique mais aussi culturelle de l’Europe au Vietnam.-VNA