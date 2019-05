Quang Ninh (VNA) – La 8e Conférence plénière du réseau de gestion des dépenses publiques en Asie (PEMNA) va avoir lieu du 22 au 24 mai dans la ville d’Ha Long, province de Quang Ninh (Nord), selon le ministère vietnamien des Finances.

Placée sur le thème «Restructurer le budget étatique et gérer des dettes publiques pour garantir une finance nationale sûre et durable », ce sera la première fois que cette conférence plénière est organisée au Vietnam.

A cette occasion, le ministère vietnamien des Finances souhaite apprendre des expériences des pays dans la consolidation des activités de l’exercice financier et de gestion des dettes publiques, ce qui est nécessaire pour l’élaboration de la stratégie financière pour la période 2021-2030 et le plan financier-budgétaire pour la période 2021-2025 du Vietnam.

Le PEMNA qui a vu le jour en 2012 selon l’initiative de la Banque mondiale et le ministère sud-coréen de la Stratégie et des Finances dans le but d'aider les gouvernements dans la région à régler des questions liées aux finances publiques et élever l’efficacité des dépenses publiques via la création des forums d’échange et de partage des expériences sur la gestion des finances publiques entre les pays en Asie de l'Est et Pacifique.

Pour l’heure, le PEMNA regroupe 14 pays membres que sont Brunei, Cambodge, Chine, Indonésie, République de Corée, Laos, Malaisie, Mongolie, Myanmar, Philippines, Singapour, Thaïlande, Timor-Oriental et Vietnam. En plus, le réseau est appuyé par divers partenaires de développement notamment le Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale (BM), l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le ministère sud-coréen de la Stratégie et des Finances, l'Institut sud-coréen des finances publiques… -VNA