La réunion sur la préparation de la séance de questions-réponses lors de la 25e réunion du Comité permanent de l'Assemblée nationale. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue a présidé le 11 août à Hanoï une réunion avec les agences concernées pour examiner la préparation de la séance de questions-réponses lors de la 25e réunion du Comité permanent de l'Assemblée nationale.Selon les prévisions, cette réunion s'ouvrira le 14 août et devrait se dérouler dans 7,5 jours avec de nombreux contenus importants et être organisée en deux phases : entre 14 et 18 août et entre 24 et 26 août.Le Comité permanent de l'Assemblée nationale consacrera une journée de travail pour la séance de questions-réponses concernant le ministère de la Justice et le ministère de l'Agriculture et du Développement rural.Auparavant, dans un rapport sur la préparation de la séance de questions-réponses à la 25e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale, le secrétaire général, président du Bureau de l'Assemblée nationale, Bui Van Cuong, a déclaré que la préparation était mise en œuvre conformément au plan fixé.Concluant la réunion, la présidente de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a souligné que la séance de questions-réponses visait à clarifier, en matière de conscience, la responsabilité d’explication devant le peuple et les électeurs pour le travail commun.Dans cet esprit, les séances de questions-réponses ont été menées à bien depuis le début de la 15e Assemblée nationale, dans un esprit constructif, a-t-il estimé.Alors, Vuong Dinh Hue a exprimé sa conviction que la séance de questions-réponses lors de la prochaine 25e réunion du Comité permanent de l'Assemblée nationale continuerait d'hériter de cet esprit et de promouvoir les résultats obtenus.Le même jour, Vuong Dinh Hue a aussi présidé une réunion entre les dirigeants de l'Assemblée nationale et une délégation de supervision de l'Assemblée nationale sur la mise en œuvre des résolutions de l'Assemblée nationale sur le Programmes cible national sur l’édification de la Nouvelle ruralité pour la période 2021-2025, celui sur la réduction durable de la pauvreté pour la période 2021-2025 et celui sur le développement socio-économique des régions peuplées des minorités ethniques et des zones montagneuses pour la période 2021-2030.Lors de la réunion, le président de l'Assemblée nationale et les vice-présidents de l'Assemblée nationale ont écouté le représentant de délégation de supervision de l'Assemblée nationale résumer les résultats de la supervision ; discuté et commenté le projet de rapport sur les résultats de supervision de ces trois programmes cibles nationaux. - VNA