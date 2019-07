L'affiche du concours : vnam.edu.vn

Hanoï (VNA) – À l’occasion du 5e concert Vietnam Connection et du 65e anniversaire de l'établissement de l'Académie nationale de la Musique (VNAM), la première édition du Concours international de violon et musique de chambre du Vietnam aura lieu du 3 au 11 août à la VNAM.

Il s'agira du premier concours international organisé par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et parrainé par le journal en ligne VietNamNet.

Selon le violoniste Bui Cong Duy, vice-directeur de la VNAM, également vice-président du comité d'organisation et président du jury, l’événement réunira des artistes et musiciens de 19 pays et territoires.

Le jury sera composé de 16 membres qui sont des artistes célèbres.

La valeur totale des prix s’élève à 50.000 dollars (plus d’un milliard de dôngs). -VNA