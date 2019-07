Photo: Internet

Hanoï (VNA) - La Banque d'investissement et de développement du Vietnam (BIDV) émettra en faveur de son partenaire sud-coréen KEK Hana Bank 603.302.706 actions de catégories distinctes, soit 15% de son capital social, en vertu de la résolution N°696/NQ-BIDV publiée le 22 juillet.



Les deux banques poursuivront des procédures nécessaires pour finaliser dans les meilleurs délais leur transaction d’un montant total de plus de 20.295 milliards de dongs (873,6 millions de dollars).



BIDV, l’un des principaux prêteurs vietnamiens en termes d’actifs, totalise 1,37 billiard de dongs. Au premier semestre, BIDV a vu la puissance de sa marque augmenter de 22% entre 2018 et 2019, soit le troisième plus important changement parmi les 500 premières banques dans le monde.

Ce classement fait partie de la liste 2019 des 500 plus grandes marques de banques au monde récemment annoncée par le cabinet de conseil en stratégie leader mondial en valorisation de marques Brand Finance.

BIDV se classait au 307e rang sur la liste, en hausse de 44 places par rapport à 2018. Nommée dans le top 500 en 2016, elle s’est classé 405e dans le monde et 30e en Asie du Sud-Est l’année suivante.

KEB Hana Bank, quant à elle, est membre du groupe Hana, l’une des plus grandes sociétés financières en Asie. Outre un réseau domestique solide, la banque a mis en place 144 bureaux de transaction dans 24 autres pays. Au 30 juin, le total de ses actifs s’élevait à 308,3 milliards de dollars. L'année dernière, cette société a été reconnue comme "la meilleure banque de détail en République de Corée". -VNA