Sculptures de scènes de la vie quotidienne des Co Tu sur les murs de la "nhà Guol". Photo : CVN



Hanoï (VNA) - À 72 ans, le patriarche Bh’riu Pô, du village d’Aroh, district de Tây Giang, province de Quang Nam, au Centre, contribue encore à la préservation des traits culturels traditionnels des Co Tu à travers l’art de la sculpture.



Semblables à la nhà rông, maison commune des villages de diverses ethnies minoritaires des hauts plateaux du Centre, la nhà Guol et la nhà mô (maisons funéraires) font la fierté des Co Tu. Ces deux maisons sont décorées de sculptures en bois qui montrent la vie quotidienne ainsi que les éléments culturels et spirituels de cette ethnie. Avec amour pour son art, le patriarche Bh’riu Pô a fabriqué de nombreuses sculptures disposées dans ces maisons.



Les plus de 300 sculptures abritées dans la nhà Guol de la commune de Lang contribuent à restaurer et édifier le modèle traditionnel des villages des Co Tu. M. Pô préserve sa flamme pour la tradition et transmet l’art de la sculpture aux jeunes générations.