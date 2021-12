Une chaîne de production des produits aquatiques à l'exportation. Photo : VNA

Hanoï, 30 décembre (VNA) - Le Vietnam a atteint plusieurs objectifs économiques pour 2021 malgré la pandémie de COVID-19, devenant l'une des 20 premières économies mondiales en termes de commerce mondial, selon un article récemment publié par l'agence de presse officielle, Bernama.L'article indique que le Vietnam est passé de la stratégie "Zéro COVID" à une adaptation sûre et flexible et à un contrôle efficace de la pandémie pour maintenir les activités économiques. Afin d'établir une base macro-économique solide, le gouvernement vietnamien a offert un soutien sans précédent aux entreprises et aux habitants touchés par la pandémie tout en procédant à des ajustements politiques en temps opportun.Chaque localité a également pris ses propres mesures pour atteindre le double objectif de lutter contre la pandémie et de restaurer le développement économique, a-t-il déclaré, ajoutant que ces politiques et stratégies avaient renforcé la confiance du public envers le gouvernement et encouragé les habitants à se joindre aux efforts.Selon Bernama , le commerce extérieur du Vietnam a dépassé les 660 milliards de dollars, en hausse de 21%, avec un excédent commercial de près de 2,1 milliards de dollars. Notamment, les investissements directs étrangers dans le pays ont dépassé 29 milliards de dollars, soit environ 500 millions de dollars de plus qu'en 2020. La croissance de son produit intérieur brut est estimée à 2,58% cette année.L'article citait le Premier ministre vietnam ien Pham Minh Chinh déclarant que les difficultés actuelles rencontrées par le pays ne sont que temporaires. Il a souligné les atouts, les potentiels et les nouvelles forces motrices pour un développement national à long terme, avec un équilibre économique solide et stable. - VNA