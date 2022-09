La province de Bên Tre fait connaître au public ses nombreuses spécialités locales reconnues OCOP. Photo : CTV/CVN

Depuis quatre ans de mise en œuvre du programme de développement des produits OCOP (un produit pour chaque localité), la province de Bên Tre (Sud) compte plus de 130 produits classés OCOP au niveau provincial dont de nombreux sont reconnus 4 étoiles.

Le vice-président du Comité populaire provincial de Bên Tre, Nguyên Minh Canh, a déclaré que la localité met en œuvre de manière synchrone des solutions et mobilise des ressources sociales pour accélérer le programme OCOP dans la province de Bên Tre d'ici 2030 contribuant ainsi au développement économique dans les zones rurales, tout en augmentant les revenus et améliorant la vie des habitants.

Des ressources sociales mobilisées

En ce sens, Bên Tre s'efforce de maximiser le potentiel et les avantages de la localité, notamment en termes de matières premières, de main-d'œuvre, d'industries et de tourisme rural pour améliorer la qualité des produits OCOP. Parallèlement, la province a fait du programme OCOP un important programme de développement économique en favorisant la production de produits et services traditionnels avec des avantages standards et une compétitivité sur le marché.

En outre, le Comité populaire provincial demande aux départements provinciaux, aux agences, aux Comités populaires des districts et des villes d'identifier cette mission comme un programme de développement économique en milieu rural vers un développement endogène et à valeur ajoutée, associé au développement économique du rural vers le développement urbain.

Par conséquent, il leur est exigé de se coordonner activement, de respecter les objectifs du programme OCOP et des réalités locales tout en définissant clairement le contenu, les tâches et les solutions clés pour une mise en œuvre réussie.

Concrètement, en 2022, Bên Tre vise à développer au moins cinq produits 3 étoiles ou plus pour chaque quartier et ville ainsi qu’un produit potentiellement reconnu 5 étoiles par le Comité populaire provincial et soumis au gouvernement central pour l'évaluation et la classification de ces produits au niveau national. Particulièrement pour le groupe de produits et services touristiques communautaires, la province s'efforce d’obtenir au moins deux produits reconnus OCOP avec trois étoiles ou plus.

Perfectionner le système de production



Selon le vice-président du Comité populaire de Bên Tre, pour atteindre les objectifs fixés, la province met tout en œuvre pour la mise en place des coopératives. Elle met également à niveau et restructure les organisations économiques participant à l'OCOP en perfectionnant les systèmes d'organisation et de production des entreprises.

De plus, la province favorise la promotion commerciale des produits OCOP qui ont été reconnus, afin de promouvoir et de connecter la consommation des produits en participant activement aux activités de promotion commerciale de l'OCOP à l'intérieur et à l'extérieur de la province, ainsi qu’à la foire spécialisée dans la vente des produits OCOP, produits typiques de l'industrie rurale.

En particulier, la province donne la priorité aux produits utilisant des matériaux locaux, en se concentrant sur la construction d'une zone de matières premières stable, en contrôlant le processus de production, assurant ainsi une valeur ajoutée, sans nuire à l'environnement. D'autre part, la province organise une campagne de sensibilisation pour la communauté et les unités de production de la région sur le sens et la nécessité du programme OCOP.

Bên Tre se concentre sur le développement de produits OCOP dans le sens de la liaison en chaîne, la coopération et l’enchaînement de production, la transformation préliminaire à la consommation des produits agricoles pour ajouter de la valeur, répondre aux normes et aux demandes du marché.

Les autorités locales assument l'élaboration de normes pour les produits, annoncent les normes de qualité des produits, testent les critères de sécurité alimentaire et d'hygiène et conçoivent des emballages et des étiquetages conformes à la réglementation.

À Bên Tre, après quatre ans de mise en œuvre du programme OCOP, ce dernier a su ouvrir des opportunités pour développer la production et augmenter la valeur de nombreux types de produits locaux.

De nombreuses localités ont mis en avant les avantages des groupements de produits pour développer les produits OCOP. Ainsi, le programme a crée un vaste mouvement de start-up dans les localités, attirant de nombreuses coopératives et entreprises à y participer. - CVN/VNA