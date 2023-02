Le Premier ministre Pham Minh Chinh travaille avec les dirigeants de Bên Tre. Photo: VNA



Bên Tre (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a travaillé jeudi matin le 16 février avec les dirigeants de la province méridionale de Bên Tre pour passer en revue les résultats obtenus en 2022 et définir des tâches de développement socio-économique pour 2023.

Le chef du gouvernement a salué les réalisations enregistrées par l'organisation du Parti, de l'administration, de l'armée et du peuple de Bên Tre. Il a également indiqué certaines limites que la province doit surmonter telles que l'économie à petite échelle, la vitesse et la qualité de croissance restreintes, le manque des infrastructures socio-économiques synchrones, etc.

Il a déclaré que Bên Tre occupe une position particulière dans la connectivité des transports routiers et maritimes. Avec un littoral de 65 km et une zone économique exclusive de près de 20 000 km2, elle bénéficie de conditions favorables au développement des filières économiques maritimes, logistiques et éoliennes.

En tant que localité disposant des atouts dans le développement de l'économie maritime, Bên Tre doit élaborer des plans de développement de l'énergie électrique à partir de GNL, des énergies renouvelables, de l'aquaculture et de la pêche, du transport et de la logistique..., a déclaré Pham Minh Chinh.

Selon lui, la province doit continuer de mettre en œuvre de manière synchrone et efficace le programme de relance et de développement socio-économique et les programmes cibles nationaux, d'éliminer les obstacles qui entravent la production et les affaires, de renforcer la restructuration de l'économie associée à des modèles de croissance innovants basés sur la science, la technologie et l'innovation, la transformation numérique, l'économie verte, l'économie circulaire.

En 2022, la province de Ben Tre dépassera 15/25 objectifs de développement socio-économique.Photo: VNA



Le chef du gouvernement a souligné la nécessité d'améliorer la connectivité au sein de la province ainsi qu'avec d'autres localités du delta du Mékong, celles du Vietnam et d'autres pays pour alimenter le développement. Par conséquent, il est important de développer les routes et le transport par voies navigables intérieures pour renforcer cette connectivité et optimiser chaque potentiel et avantage.

Selon lui, Bên Tre doit diversifier et améliorer la qualité des produits touristiques ; stimuler la restructuration agricole et l'application des technologies de l'information à l'agriculture ; intensifier simultanément la pêche, l'aquaculture, la transformation et l'exportation des produits de la mer et la protection des ressources halieutiques; et la prévention de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Bên Tre abrite plus de 70.000 ha de cocotiers et une vaste zone d'élevage de crevettes, qui devraient être développées en secteurs clés, a recommandé le Premier ministre, ajoutant qu'elle doit poursuivre le programme "One Commune One Product" (OCOP), accélérer l'édification de la Nouvelle ruralité, relier les zones urbaines et rurales, moderniser le réseau d'irrigation, exploiter efficacement les ressources en eau du Mékong et faire face au changement climatique, aux catastrophes naturelles et à l'intrusion d'eau salée.

Pham Minh Chinh a également demandé à la province de réaliser trois percées stratégiques, dont la diversification des ressources et des méthodes d'investissement pour le développement des infrastructures stratégiques, le développement des ressources humaines, et l'accélération de la réforme administrative et de l'amélioration de l'environnement d'affaires. -VNA