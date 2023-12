Ben Tre (VNA) - La province de Ben Tre (Sud) dispose de nombreuses solutions pour sensibiliser les pêcheurs au respect de la loi dans la pêche, démontrant sa détermination à contribuer aux efforts communs de l’ensemble du pays pour faire retirer le « carton jaune » contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) imposé par la Commission européenne (CE).Avec un littoral de 65 km, la province de Ben Tre présente des atouts pour développer l'économie maritime. La flotte locale compte actuellement plus de 2.760 navires, dont plus de 2.000 pour la pêche hauturière. La production annuelle totale de la pêche est supérieure à 200.000 tonnes.Selon le vice-président du Comité populaire provincial de Ben Tre, Nguyen Minh Canh, le Comité populaire provincial a publié de nombreux programmes et plans pour développer l'économie maritime, y compris le plan de mise en œuvre du projet de lutte contre la pêche INN pour 2025. En outre, la province a développé un programme de communication pour lutter contre la pêche INN et fondé un Comité de pilotage provincial pour cette tâche…Grâce à cela, les pêcheurs de Ben Tre ont acquis une conscience et un sens du strict respect des réglementations de l'État en matière de pêche.Selon Nguyen Minh Canh, à ce jour, Ben Tre a signé des plans de coordination avec huit provinces, dont Kien Giang, Ca Mau et Binh Thuan, dans la gestion des bateaux de pêche. Elle a également signé des documents de coordination avec des garde-côtes dans la lutte contre la pêche INN Le vice-président du Comité populaire de la province de Ben Tre a estimé que, grâ ce à l'attention et à la détermination de tout le système politique, à la participation des organes, secteurs et des localités, la conscience du respect de la loi dans la pêche augmentait de jour en jour.A ce jour, tous les navires participant à la pêche hauturière se sont munis d’équipements de surveillance de croisière, et complètent toutes les procédures requises lors de leurs opérations, a-t-il indiqué.-VNA