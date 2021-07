Photo d'illustration : https://viettimes.vn



Ben Tre (VNA) - La province de Ben Tre (Sud) continue de mettre en œuvre de manière drastique des mesures pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), afin de contribuer aux efforts du Vietnam pour faire retirer le carton jaune de la Commission européenne (CE).



Selon Nguyen Minh Canh, vice-président du Comité populaire provincial de Ben Tre, également chef du Comité provincial de direction de la lutte contre la pêche INN, les organes compétents provinciaux traitent strictement les bateaux de pêche et les pêcheurs exploitant illégalement des produits aquatiques dans les eaux étrangères.



Parallèlement, les organes locaux multiplient les patrouilles et les contrôles des sorties et entrées des bateaux dans les ports. Ils sanctionnent sévèrement les armateurs qui n'installent pas de dispositifs de suivi de leurs déplacements en mer, conformément aux règles en vigueur.

A ce jour, à Ben Tre, 98,77% des bateaux de pêche obligés d’installer des dispositifs de suivi l’ont fait. Au premier semestre de 2021, les violations des eaux étrangères par des navires de pêche locaux ont diminué de 52,4% en variation annuelle. La province a sanctionné huit propriétaires ayant violé les eaux étrangères, avec une amende totale de 6,6 milliards de dongs. -VNA