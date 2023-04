Hanoi (VNA) - Malgré la baisse des exportations de certains produits agricoles, les exportations de fruits et légumes à l'étranger restent positives, promettant de belles perspectives au deuxième trimestre 2023.

Les prix de fruits tels que le durian et le fruit du dragon ont également grimpé en flèche. Photo / VNA

Le Vietnam a exporté pour près d'un milliard de dollars de fruits et légumes au premier trimestre, en hausse de 7 % par rapport à l'année précédente, a rapporté le Centre pour la transformation numérique et les statistiques du ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

Dang Phuc Nguyen, secrétaire général de l'Association vietnamienne des fruits (Vinafruit), a déclaré que grâce à la forte demande en Chine, qui a rouvert au premier trimestre après la pandémie de COVID-19, les entreprises ont encouragé les exportations vers ce marché voisin. Les prix de fruits tels que le durian et le fruit du dragon ont également grimpé en flèche.

En raison de la forte importation de fruits de la Chine, de nombreux postes frontaliers du Vietnam ont prolongé leur temps de travail à 22 heures tous les jours.

Une bonne demande d'importations de fruits en Chine peut contribuer à augmenter les exportations totales de fruits et légumes au deuxième trimestre de 10 % ou plus, a noté M. Dang Phuc Nguyen, prédisant que les revenus pourraient atteindre environ 2 milliards de dollars au premier semestre 2023.

Donnant plus de détails, il a déclaré que depuis que le durian vietnamien a été autorisé à exporter via le canal officiel vers la Chine l'année dernière, ce marché a continuellement passé des commandes d'importation de durian. Cependant, les trois premiers mois de l'année n'étaient pas la période de récolte maximale, de sorte que le volume d'exportation de ce fruit est resté faible. Lorsque la saison des récoltes commencera en avril, l'offre deviendra abondante et les entreprises pourront mieux répondre à la demande des importateurs.

Outre le durian, le jacquier, la banane et le fruit du dragon font également partie des exportations de base vers la Chine, ce qui contribuera à augmenter les expéditions de fruits et légumes vers ce marché de 1,4 milliard de personnes à au moins 2,5 milliards de dollars cette année, selon Dang Phuc Nguyen.

Le secteur des fruits et légumes a désormais de belles perspectives sur ce marché, a-t-il ajouté.

En outre, les produits transformés représentaient une part considérable, un tiers, des exportations de fruits et légumes en 2022. Cette proportion s'est maintenue au premier trimestre de cette année, montrant l'acceptation progressive par les consommateurs étrangers de ces produits en provenance du Vietnam, selon le Département du commerce extérieur du ministère de l'Industrie et du Commerce.- VNA