Hanoï (VNA) - En 2020, le Royaume-Uni est devenu le plus important importateur de pangasius d’origine vietnamienne sur le marché européen. La valeur totale des exportations de ce poisson du Vietnam vers le Royaume-Uni s’est élevée à 60,15 millions de dollars, en hausse de plus de 48% par rapport à la même période de 2019, selon un dernier rapport de l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP).

Récolte de pangasius dans le delta du Mékong. Photo: CVN/VNA

Rien que pour le mois de novembre 2020, la valeur des exportations de ce poisson vers le marché britannique a observé une croissance de 14% en glissement annuel. Par conséquent, selon la VASEP, le marché britannique est le seul marché européen sur lequel le Vietnam a réalisé une croissance commerciale en continu pendant 9 mois. À noter aussi que le taux de pangasius transformé représente 32% du total des exportations de ce poisson, en hausse de plus de 1.400% par rapport à la même période de 2019, et ce, en dépit de la pandémie du COVID-19.



Le Royaume-Uni a désormais dépassé les Pays-Bas en matière d’importation de pangasius d’origine vietnamienne. Effectivement, depuis cinq dernières années, la valeur des exportations vietnamiennes vers le marché britannique figure toujours dans le top cinq des plus importants du marché européen, relate la VASEP. À l’heure actuelle, une quarantaine d’entreprises vietnamiennes exportent des pangasius vers le marché britannique, c’est un nombre non négligeable et de très bon augure, notamment suite à l’accord de libre-échange entre le Vietnam et le Royaume-Uni (UKVFTA), entré en vigueur le dernier décembre 2020.



Sachant que le Vietnam est toujours inscrit dans la liste des pays bénéficiaires du Système généralisé de préférences (SGP) (Generalized System of Preferences - GSP en anglais) permettant des tarifs préférentiels pour les marchandises issues des pays en voie de développement. Avec la validation de l’UKVFTA, le Vietnam devrait augmenter rapidement la valeur totale de ses exportations. -CVN/VNA