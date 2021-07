Photo : http://www.quochoitv.vn



Hanoï (VNA) - Le films «Be Water» du réalisateur américain d’origine vietnamienne Bao Nguyen figure sur la liste des candidats pour la catégorie des films d'information et documentaire (News & Documentary Emmy) du 42e Emmy Award.

Le films documentaire “Be Water” sera en compétition avec : Be Natural : The Untold Story of Alice Guy-Blaché, John Lewis : Good Trouble, Feels Good Man, The Last Ice.

Faisant partie de la série « 30 for 30 » de la chaîne ESPN, « Be Water » est un documentaire sur la vie légendaire de Bruce Lee, utilisant une grande quantité de séquences documentaires et se concentrant sur ses deux années à Hong Kong (Chine).

Le film a été présenté pour la première fois au Festival du film de Sudance 2020, puis projeté dans la catégorie Cannes Classics au Festival de Cannes 2020 pour des films sur les icônes du cinéma. Il a participé à de nombreux festivals de films.

Emmy Award est un prix annuel décerné par la National Academy of Television Arts and Sciences aux États-Unis. Cette année, 60 catégories ont été annoncées lors de la remise des prix, tenue en ligne les 28 et 29 août. -VNA