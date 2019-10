Conférence de presse sur cet événement. Photo : kinhtedothi.vn

Hanoï (VNA) - Du 9 au 13 octobre, à l’occasion de la reconnaissance officielle du village de céramique de Bat Trang comme destination touristique, de nombreuses activités seront organisées par le comité populaire du district de Gia Lâm, dans la banlieue de Hanoi.



Phùng Thi Hoài Huong, cheffe du bureau des communication du district de Gia Lâm, a déclaré :



Bat Tràng est une destination prisée des touristes vietnamiens et étrangers. Un dossier de reconnaissance du métier traditionnel de Bat Tràng comme patrimoine culturel immatériel national a été rédigé.



Les touristes pourront se rendre dans le centre touristique, culturel et commercial nouvellement créé, dénommé “Bat Tràng - Marché d’après-midi - Destination millénaire”, ou visiter l’atelier de l’Artiste émérite Tô Thanh Son ou l’Ancienne maison de Bat Tràng.



La commune de Bat Tràng, qui compte 11 villages et 8.500 habitants, accueille annuellement environ 200.000 visiteurs, dont 10% d’étrangers. -VOV/VNA