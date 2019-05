La présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan et les délégués participent au banquet donné le 11 mai à Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – La présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan a présidé samedi soir à Hanoï un banquet offert aux délégués participant à la fête bouddhique du Vesak 2019 au Vietnam.

L’événement fut honoré par la présence des dirigeants vietnamiens, du président birman Win Myint et de son épouse, du vice-président indien et président de la Rajya Sabha (Chambre haute du Parlement indien) Venkaiah Naidu, du Premier-ministre népalais Khadga Prasad Sharma Oli et de son épouse, du président du Conseil national (Chambre haute du Parlement) du Bhoutan, Tashi Dorji, ainsi que des dignitaires et dirigeants de mouvements bouddhistes de divers pays, des représentants des ambassades et d’organisations internationales au Vietnam.

Dans son discours, la présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan a souligné que la fête du Vesak était organisée annuellement en vue de reconnaître et d’honorer le Bouddha.

Elle a appelé les participants à agir ensemble au service d’intérêts communs et à partager l'espoir d’un monde pacifique, prospère et durable.



La fête du Vesak 2019 organisée au Vietnam est l’occasion de continuer à promouvoir les valeurs universelles du bouddhisme, à découvrir et à contribuer aux points de vue bouddhiques sur la paix, l'environnement et les soins de santé, l'éducation... sur la base de l’intelligence, de la tolérance et de l’amour, a-t-elle déclaré.

Elle a également souligné que l’Etat vietnamien respectait toujours les droits de l’homme, garantissait la liberté de religion et appréciait les bonnes valeurs morales des religions dont le bouddhisme.

Le Vesak 2019 sera significatif pour les participants, a-t-elle espéré, ajoutant que cette fête aidera les délégués à mieux comprendre la nature, la culture et le peuple vietnamiens.-VNA