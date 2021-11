Photo d'illustration : Vietnam+



Hanoï (VNA) - Le 12 novembre, la Banque mondiale (BM) au Vietnam a annoncé son rapport mis à jour sur la situation macroéconomique du pays en novembre 2021.



Selon ce rapport, dans le contexte d’épidémie prolongée, les données socio-économiques d'octobre 2021 ont montré que le déclin économique avait touché le fond et que l'économie vietnamienne avait enregistré des changements positifs.



L'indice de la production industrielle et les ventes au détail de biens et services de consommation se sont améliorés à mesure que les activités économiques se rétablissent progressivement, bien qu'ils n'aient pas encore retrouvé les niveaux enregistrés avant avril 2021. Sur les 10 premiers mois de 2021, le Vietnam a affiché un excédent commercial de 160 millions de dollars.



Malgré la hausse des prix des carburants, l'inflation a connu une légère baisse en raison de la diminution des prix des denrées alimentaires et de la faible demande intérieure d'autres produits de consommation. En général, pour les 10 premiers mois de 2021, l'excédent budgétaire est un signe montrant que la politique budgétaire restrictive a continué d'être mise en œuvre.



Selon les experts de la BM, le Vietnam est confronté à de nombreux obstacles pour relancer l'économie après une longue période de distanciation sociale, mais les évolutions positives observées en octobre montrent que la situation économique continuera à s'améliorer et que la croissance s'accélérera dans les prochains mois.-VNA