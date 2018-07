Bamboo Airways va décoller le 10 octobre. Photo: internet



Hanoi (VNA) – Le transporteur aérien Bamboo Airways va lancer son premier vol le 10 octobre prochain, Journée de la libération de Hanoi.



Pour préparer son vol inaugural, Bamboo Airways va vendre des billets en septembre prochain, à partir de la Fête nationale du 2 septembre.

Plusieurs programmes promotionnels seront destinés aux premiers clients tels que la vente de billets d’avions en combinaison avec des parcours de golf ou des offres d'hébergement dans les complexes de villégiature et d'écotourisme FLC, le tout à un prix très attrayant.



En outre, la compagnie Bamboo Airways a également annoncé vouloir augmenter son capital statutaire à 1.300 milliards de dôngs (56,5 millions de dollars), soit 600 milliards de plus que le capital initial. Un mouvement nécessaire pour Bamboo Airways si la compagnie veut porter sa flotte à 30 avions afin de compter parmi les principaux transporteurs du pays.



Auparavant, le 9 juillet, le Premier ministre a approuvé l’option d’investissement du projet de transport aérien de Bamboo Airways à l’aéroport de Phu Cat, dans la province de Binh Dinh (Centre). Cette décision a été adoptée après que le groupe FLC ait conclu des protocoles d’accord avec Boeing et le constructeur français Airbus en mars et en juin dernier, en vue de commander 44 avions d’une valeur totale de 8,6 milliards de dollars.

En mai 2017, le groupe FLC avait annoncé qu’il établira la Viet Bamboo Airways Company. Cette compagnie prévoit de servir 24 liaisons aériennes domestiques, comme Thanh Hoa-Quy Nhon, Thanh Hoa-Phu Quoc, Thanh Hoa-Nha Trang et Hai Phong-Quy Nhon.



Le transporteur lancera également des vols internationaux vers le Japon, la République de Corée, la Chine, Singapour, la Thaïlande, Hong Kong, Taiwan, les Philippines, les États-Unis et l’Europe. -VNA