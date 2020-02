Hanoi, 13 février (VNA) - Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a demandé aux autorités compétentes de clarifier les contenus relatifs à la demande de redélivrance de la licence de transport aérien à Bamboo Airways, la cinquième compagnie aérienne vietnamienne.

Bamboo Airways est le premier transporteur aérien privé du Vietnam à exploiter le Boeing 787-9 Dreamliner à large fuselage. Photo: VNA

Il a chargé le ministère des Communications et des Transports de travailler avec d’autres ministères pour savoir si les changements sollicités font changer ou non la politique d’investissment ou les conditions d’exploitation des services de transport aérien de l’investisseur pour effectuer des procédures du projet conformément aux règles en vigueur.Auparavant, Bamboo Airways a soumis un dossier au ministère des Communications et des Transports pour demander la redélivrance de sa licence de transport aérien pour motif des changements opérés par la compagnie.La compagnie a évoqué notamment le remplacement de Dang Tat Thang par Trinh Van Quyet en tant que son représentant légal, l’augmentation de son capital statutaire, et le renforcement de sa flotte de 10 à 30 appareils jusqu’en 2023 et de ses agents.Bamboo Airways de Viet Bamboo Airlines Co., appartient au promoteur immobilier FLC Group. Viet Bamboo Airlines Co., a été créé en 2017 avec un capital social de 700 milliards de dôngs (31,4 millions de dollars).FLC Group a conçu Bamboo Airways comme une compagnie «hybride», alliant des caractéristiques de low cost à celles de transporteurs traditionnels ou à services complets. Elle a lancé le 16 janvier 2019son premier vol commercial sur la ligne Hô Chi Minh-Ville-Hanoi. –VNA