Singapour, 16 février (VNA) - Bamboo Airways a signé le 16 février un protocole d'accord avec SR Technics et un accord avec Boeing Digital Solutions, et a discuté de l'achat du nouvel avion de la société aérospatiale.

Lors de la cérémonie de signature. Photo : VNA

La cérémonie de signature a eu lieu dans le cadre du Singapore Airshow 2022 en cours.Dans le cadre du protocole d'accord sur la maintenance des moteurs CFM56-5B d'une valeur de 60 millions de dollars avec SR Technics - le premier fournisseur mondial de MRO (maintenance, réparation et révision), les deux parties exploreront les domaines de coopération liés aux moteurs CFM56-5B, aux services de formation, aux services techniques et les exigences en matière de composants, a déclaré la compagnie aérienne dans un communiqué de presse.En signant le protocole d'accord, SR Technics et Bamboo Airways établiront un partenariat à long terme."Grâce au prestige et à l'expérience de SR Technics, nous sommes convaincus que l'accord sur la sélection des moteurs de SR Technics et d'autres services de maintenance pour la flotte de Bamboo Airways contribuera à améliorer notre capacité d'exploitation, la qualité de nos services ainsi que notre compétitivité sur les itinéraires de vol internationaux potentiels dans le avenir », a déclaré Nguyen Khac Hai, directeur général adjoint de Bamboo Airways.Le PDG de SR Technics, Jean-Marc Lenz, a déclaré que le partenariat aura un impact sur la croissance et renforcera la position concurrentielle du Vietnam au service de l'industrie mondiale de l'aviation MRO.Parallèlement, l'accord de Bamboo Airways avec Boeing porte sur quatre solutions numériques pour l'ensemble de sa flotte, qui continueront d'aider la compagnie aérienne à gagner en efficacité et à réduire ses coûts d'exploitation.Les solutions d'analyse numérique permettent aux compagnies aériennes d'opérer avec la plus grande sécurité et la plus grande précision des informations, et de réduire les risques éventuels.Le même jour, le transporteur a discuté avec Boeing et a exprimé son intérêt pour l'achat du dernier Boeing 777X à large fuselage économe en carburant, dans le but d'étendre sa présence en Europe, en Australie et aux États-Unis.- VNA