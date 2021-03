La compagnie aérienne vietnamienne Bamboo Airways a rouvert sa ligne entre Ho Chi Minh-Ville et Van Don . Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Bamboo Airways a rouvert la ligne entre Ho Chi Minh-Ville et Van Don (province de Quang Ninh, Nord) avec quatre vols aller-retour hebdomadaires, a annoncé un représentant de la compagnie.

Auparavant, Bamboo Airways avait arrêté temporairement tous les vols desservant cet aéroport qui avait fermé ses portes du 29 janvier au 3 mars en raison des risques liés au COVID-19.

Bamboo Airways envisage d’ouvrir de nouvelles lignes vers Can Tho dans le delta du Mékong fin d’avril 2021. Les nouvelles lignes reliant Can Tho à Hai Phong (Nord), Da Nang et Quy Nhon (Centre) contribueront à porter le nombre total de ses lignes desservant Can Tho à six.

Bamboo Airways de Viet Bamboo Airlines Co., qui appartient au promoteur immobilier FLC Group. Viet Bamboo Airlines Co., a été créé en 2017 avec un capital social de 700 milliards de dôngs (31,4 millions de dollars).

Bamboo Airways exploite actuellement près de 30 avions, dont le modèle B787-9 Dreamliner. En 2021, sa flotte devrait atteindre 50 appareils.



En 2020, cette compagnie aérienne a transporté plus de 4 millions de passagers, soit une augmentation de 40% du nombre de passagers par rapport à 2019. En novembre 2020, Bamboo Airways a remporté le titre de "Première compagnie aérienne régionale d'Asie 2020" par les World Travel Awards. -VNA