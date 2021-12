Photo: Bamboo Airways

Hanoï (VNA) - Bamboo Airways envisage d'ouvrir une ligne directe régulière entre le Vietnam et l'Italie à partir de fin 2022-début 2023 en fonction des conditions du marché.

C’était une information partagée par le président du groupe FLC et président de Bamboo Airways, Trinh Van Quyet, lors d'une séance de travail avec l'ambassadeur italien au Vietnam, Antonio Alessandro.

Lors de la séance de travail. Photo: BNews

Selon l’ambassadeur Antonio Alessandro, de nombreuses entreprises italiennes s’intéressent à plusieurs secteurs vietnamiens dans lesquels le groupe FLC et Bamboo Airways investissent, tels que l’immobilier de vacances, aviation, divertissement…, et les deux parties pourront ainsi nouer des liens.

"Nous nous attendons à ce que Bamboo Airways établisse bientôt une ligne directe reliant le Vietnam à l'Italie pour multiplier les opportunités commerciales bilatérales", a souligné l'ambassadeur d'Italie au Vietnam.

Le Vietnam et l'Italie célébreront en 2023 le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Le Vietnam est l'un des 10 marchés émergents prioritaires du gouvernement italien pour le développement des relations commerciales et d'investissement. Le Vietnam est aussi le plus grand partenaire commercial de l'Italie en Asie du Sud-Est, tandis que l'Italie est le quatrième partenaire commercial du Vietnam au sein de l'Union européenne (UE). -VNA