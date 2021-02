Pour l'heure, Bamboo Airways dispose d'un fonds statutaire de 10.500 milliards de dongs. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Bamboo Airways, membre du groupe FLC, vient d'annoncer une augmentation de 3.500 milliards de dongs (plus de 151 millions de dollars) de son capital.

Il s'agit de la plus importante augmentation de capital de Bamboo Airways à ce jour, permettant à son fonds statutaire de passer de 7.500 milliards de dôngs à 10.500 milliards de dôngs.

Il s'agit de la 5e augmentation de capital de cette compagnie aérienne.

En 2020, Bamboo Airways a connu un bénéfice avant impôts de plus de 300 milliards de dongs. Le nombre de passagers transportés et celui de vols effectués en 2020 ont connu une hausse de 40% et 41%, respectivement.

La compagnie aérienne a vu le jour mi-2017 avec un capital social de 700 milliards de dongs.-VNA