Hanoi (VNA) – Bamboo Airways est autorisée au regard de la législation aérienne vietnamienne à développer une flotte de plus de 30 appareils, a déclaré le ministère des Communications et des Transports dans un document envoyé au Premier ministre.

Bamboo Airways est conçue comme une compagnie «hybride», alliant des caractéristiques de low cost à celles de transporteurs traditionnels ou à services complets. Photo: Bamboo Airways

L’envergure de sa flotte est conforme à un capital statutaire minimal de 700 milliards de dôngs (31,4 millions de dollars) et l’effectif concret sera décidé sur la base de l’assurance de la sûreté, de la sécurité et de la conformité aux infrastructures aéroportuaires existantes, a-t-il indiqué.La cinquième compagnie aérienne vietnamienne avait soumis un dossier au ministère des Communications et des Transports pour demander la redélivrance de sa licence de transport aérien pour motif des changements opérés par la compagnie.Bamboo Airways de Viet Bamboo Airlines Co., appartient au promoteur immobilier FLC Group. Viet Bamboo Airlines Co., a été créé en 2017 avec un capital social de 700 milliards de dôngs (31,4 millions de dollars).La compagnie aérienne privée a lancé le 16 janvier 2019 son premier vol sur la ligne Hô Chi Minh-Ville-Hanoi, opère actuellement 41 lignes domestiques et internationales. Elle a transporté jusqu’à présent près de trois millions de passagers avec une ponctualité de 94,4%.En 2020, Bamboo Airways prévoit d’étendre son réseau à 85 liaisons, 60 lignes domestiques et 25 lignes internationales. Elle vise aussi une flotte de 50 appareils vers la fin 2020. – VNA