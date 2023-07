Un Airbus A320NEO de Bamboo Airways. Photo : VNA

Hanoï, 31 juillet (VNA) - Bamboo Airways a effectué le 30 juillet son premier vol direct reliant la capitale Hanoï à la vile chinoise de Lijiang, devenant ainsi la première et la seule compagnie aérienne au Vietnam à y voler.L'itinéraire relie l'aéroport international de Noi Bai à l'aéroport international de Lijiang Sanyi, avec une fréquence prévue de trois vols aller-retour par semaine.D'une durée de deux heures, le trajet raccourcira considérablement le temps de trajet entre Hanoï et cette ville chinoise.Un représentant de Bamboo Airways a déclaré que l'exploitation de la route susmentionnée satisferait la demande de voyage des résidents des deux parties, contribuant ainsi à la coopération entre les deux pays dans divers secteurs.Il a déclaré que c'était une base solide pour que son entreprise puisse exploiter à l'avenir les liaisons directes fréquentes entre le Vietnam et la Chine.Selon l'Office général des statistiques, au premier semestre 2023, le Vietnam a accueilli 556.151 touristes chinois.- VNA