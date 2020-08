Le premier événement de la série d’ateliers sur le thème des parcs industriels intelligents s’est tenu officiellement à Hô Chi Minh-Ville dans le but de promouvoir le développement des parcs industriels.

Des scientifiques et représentants d'entreprises ont discuté de la situation et des solutions pour la tendance de l’application des sciences et technologies aux activités de production des startups.