Hanoï (VNA) –La compagnie low-cost vietnamienne Bamboo Airways a commencé le 17 mars à vendre des billets pour ses vols directs de la capitale Hanoï à la province de Ca Mau à l'extrême-sud du Vietnam et vice versa avec des prix à partir de 769.000 dongs (32,6 dollars) par billet.

Photo : VNA

La compagnie aérienne opérera trois vols aller-retour sur la route par semaine les mardis, jeudis et samedis à partir du 29 avril 2023. Il faut un peu plus de deux heures pour voyager de Hanoï à la province de Ca Mau en avion Embraer E190 de 98 places.



Nguyen Ngoc Trong, président du conseil d'administration de Bamboo Airways, a déclaré que l'aéroport de Ca Mau sera la dernière destination à compléter le réseau de vols intérieurs de Bamboo Airways reliant les 22 aéroports du pays.



Selon l'enquête de la compagnie aérienne, la route Hanoi - Ca Mau est l'un des plus longs trajets routiers du pays, avec une distance de plus de 1.900 km. Auparavant, les passagers devaient voyager pendant des jours par route et voie navigable, ou par des vols de correspondance.



Pendant ce temps, actuellement, pour rejoindre la province la plus méridionale, les passagers aériens choisissent de prendre un vol Hanoi - Ho Chi Minh Ville ou Ha Noi - Can Tho, puis de prendre un vol de correspondance ou de se rendre par la route à Ca Mau, en dépensant jusqu'à 3,5 - 6 heures, sans compter le temps de transit.-VNA