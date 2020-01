Photo: Baodautu

Hanoï (VNA) - Bamboo Airways, si elle atteint son objectif de qualité de service, sera un excellent choix pour les passagers qui souhaitent voyager au Vietnam, du Vietnam vers des destinations internationales et vice versa, selon Forbes.



Dans une analyse récente, ce magazine américain a évalué Bamboo Airways comme une nouvelle compagnie aérienne vietnamienne figurant parmi les startups qui ont attiré le plus d'attention à ce jour.



Dans la première phase, l'opération de Bamboo Airways n'était pas très différente des autres compagnies aériennes nouvellement créées, jusqu'à ce qu’en décembre 2019, Bamboo Airways prenne livraison de son premier B787-9 Dreamliner à large fuselage.



Cet avion spécial a attiré l'attention avec la combinaison globale de couleurs vertes et bleues et l'intérieur entièrement meublé. L'avion a une configuration de sièges 3-3-3 pour la classe économique, 2-3-2 pour la classe économique comme les transporteurs américains, et la configuration 1-2-1 en forme d'"os de poisson" pour la classe homme d'affaires avec siège capable de devenir lit.



Après plus de B787-9 Dreamliner à l'avenir, Bamboo Airways deviendra la quatrième compagnie aérienne au monde à à exploiter le 787 avec des cabines de première classe.



Forbes a déclaré qu'une start-up offrant une gamme diversifiée de services aux normes internationales aussi rapidement que Bamboo Airways est une chose rare. Selon l'observation de Forbes, Bamboo Airways propose simultanément des services de base avec des options pour les passagers en classe économique et des services premium pour les classes économique particulière et homme d'affaires. De cette façon, cette compagnie aérienne peut cibler tous les segments de clientèles en même temps, augmentant ainsi le taux d'occupation sur un marché sensible aux prix. La plupart des compagnies aériennes se sont tournées vers ce modèle ces dernières années pour se démarquer de leurs concurrents.



Bamboo Airways sera certainement confrontée à une concurrence élevée. La compagnie aérienne a une stratégie d'exploitation audacieuse. "Mais le fait de voir une compagnie aérienne définir ses critères pour fournir un service de qualité, et la mise en œuvre drastique de cet objectif est toujours ce qui rend les passagers heureux. Attendons de voir ce que Bamboo Airways fera", a conclu Forbes. -CPV/VNA