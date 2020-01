Hanoï (VNA) – L’agence aérienne Bamboo Airways a connu un bénéfice de plus de 303 milliards de dôngs (près de 15 millions de dollars) en 2019, a informé son directeur général Dang Tât Thang.



Un avion de Bamboo Airways.

En 2020, ce chiffre devrait être porté à 1.000 milliards de dôngs (plus de 45 millions de dollars). Bamboo Airways prévoit également d’entrer en Bourse de Hô Chi Minh-Ville (HoSE) au deuxième trimestre.

En décembre dernier, ce transporteur aérien a élaboré un plan de lancement de l'offre publique au prix initial de 60.000 dôngs/action (près de 3 dollars). Un milliard de dollars de capitalisation sont attendus.

Il choisit également les investisseurs stratégiques potentiels et expérimentés des États-Unis, du Japon et de l'Europe dans le but de vendre au moins 160.000 dôngs/action (plus de 7,5 dollars).

Bamboo Airways a pris livraison le 22 décembre de son premier B787-9 Dreamliner à large fuselage, devenant ainsi le premier transporteur aérien privé du Vietnam à exploiter cet avion de nouvelle génération.

Bamboo Airways s’est vu délivrer le label IOSA (IATA Operational Safety Audit) par l’Association du transport aérien international (IATA).

En 2020, Bamboo Airways a fixé l’objectif de représenter 30% des parts de marché de transport aérien domestique et d’exploiter 85 lignes nationales et internationales. Sa flotte devrait passer à 100 appareils, dont douze B787-9 Dreamliner. –VNA